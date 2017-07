Bakı. 7 iyul. REPORT.AZ/ ABŞ-da Rusiyanın 150-yə yaxın kəşfiyyatçısının fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı “CNN” telekanalının məlumatını RF-nin Xarici Kəşfiyyat Xidməti şərh etməyib.

“Report” xəbər verir ki, bu haqda Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəsmi nümayəndəsi Sergey İvanova “RİA Novosti”nin müraciəti şərhsiz qalıb.

“Biz bu məlumatı şərh etmirik”, - deyə İvanov bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.