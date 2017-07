Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Ordusunun zərbələri nəticəsində verdiyi itkilərin bir hissəsini təsdiq edib.

Milli.Az virtualaz.org-a istinadən bildirir ki, erməni KİV-in Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə istinadən yaydığı sitatda deyilir: "Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində hərbi qulluqçular Robert Novruzoviç Qasparyan (1969), Ambartsum Karapetoviç Arutunyan (1997) və Vaqe Qaqikoviç Badalyan (1998) müxtəlif dərəcəli qəlpə yaraları alıblar".

