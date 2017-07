Ağac əkdikləri üçün cinayətə CƏLB OLUNDULAR: Dövlət Komitəsindən QEYRİ-ADİ ADDIM - FOTO

Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən açıqlanan "2016-cı ildə Azərbaycanda cinayətkarlıq" adlı statistik bülletenində qeyri-adi statistik nəticə yer alıb.

Publika.az bildirir ki, bülletendə yazılan məlumata görə, ötən il 8 nəfər Azərbaycan ərazisində qanunsuz ağac əkimi cinayəti törədib. 2015-ci illə müqayisədə qanunsuz ağac əkən cinayətkarların sayı təxminən 40% azalıb.



Mütəmadi olaraq qanunsuz ağac kəsməyə görə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən cərimələr tətbiq edilir. Lakin bu vaxta qədər qanunsuz ağac əkməyə görə məsuliyyətə cəlb edilməyə rast gəlməmişik.

Məsələ ilə bağlı Dövlət Statistika Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirdilər ki, bülletendə ağac əkməyə görə cinayətə cəlb edilmə ilə bağlı ifadə mexaniki səhv olub: “Bu mexaniki səhv aradan qaldırılacaq. Artıq həmin bülleten yığışdırılıb, növbəti həftə bülletendəki ifadə düzəldilərək yenidən yayılacaq”.

