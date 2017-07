Adnan Oktarın "kediciy"i yarıçılpaq FOTOsunu paylaşdı

Adnan Oktarın "kediciy"i Tülay Kumaşçının sosial şəbəkədə paylaşdığı fotosu qalmqala səbəb olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Kumaşçı yarıçılpaq fotosunu İnstaqram səhifəsində yerləşdirib. Qısa müddətdə münlərlə "like" toplayan şəklə "Səni sevirəm, yay" şərhi yazılıb.

Qeyd edək ki, A.Oktar verilişlərində hər zaman Türkiyədən və digər ölkələrdən "kedicik" adlandırdığı müxtəlif qızları dəvət edərək onlarla müxtəlif söhbətlər aparır.

Milli.Az

