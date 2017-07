Baxımlı serialları çəkən şirkət müflis oldu

Bir çox serialları çəkən məşhur "Endemol Shine Türkiye" iflasa uğrayıb.



Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, iyunun 7-cə "Dayan yüreyim" serialının aktyorları və çəkiliş heyəti prodüser şirkətini boykot etmişdi.

Daha sonra isə Beykozda şirkətin çəkilişlər üçün istifadə etdiyi evin sahibi pulu ödənilmədiyi üçün məhkəmə qərarı ilə "Endemol"un əmlakı müsadirə edilmişdi.



Eyni zamanda başda Erkan Petekkaya olmaqla, "Paramparça" heyəti də pullarını ala bilmədikləri üçün şirkətin Türkiyə ofisi qarşısında aksiya keçirmişdi.

Prodüser şirkəti isə iyulun 4-də müflis olduğunu elan edərək ən qısa zamanda borclarını ödəyəcəyini bildirib.



Qeyd edək ki,"Endemol"un baş ofisi Hollandiyada yerləşir.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.