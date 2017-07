“Bakcell” proqram iştirakçıları üçün təlimlər keçirir

Bakı. 7 iyul. REPORT.AZ/ “Bakcell” şirkəti “AppLab” proqramının iştirakçıları üçün onların davamlı inkişafına istiqamətlənən treninqlər keçirir. Şirkətin inkubasiya mərkəzində 7 layihə üzrə fəaliyyət göstərən qrup üzvləri 6 mövzu üzrə keçirilən treninqlərdə iştirak edərək öz bacarıqlarını artıracaq.

“Report”un şirkətə istinadən verdiyi xəbərə görə, iştirakçılara Trend Konsepsiyası, Block-chains Giriş, İnvestor Münasibətlərinin İnkişaf Etdirilməsi, Məhsuldar Komandanın Saxlanması və Strategiyanın İnkilşaf Etdirilməsi və Kommersiyalaşdırılması üzrə intensiv təlimlər və Pitçinq üzrə master-klass keçiriləcək.

Treninqlərdən hər biri əsas nəzəri hissədən və konkret halların təhlilindən (“case study”) ibarət olacaq. Treninqlərin müddəti ümumilikdə 28 saatdır.

Treninqlər ölkə daxilində təlim, qiymətləndirmə və məsləhət xidmətləri sahəsində fəaliyyət göstərən aparıcı təchizatçılardan biri olan “CAC Training Center” şirkəti ilə birgə təşkil olunur.

“AppLab” regional səviyyədə ideyaların, mobil tətbiqlərin və texnologiyaların pilot variantından istifadəyə tam hazır məhsul variantınadək çatdırılmasında seçilmiş developerlərə kömək etmək üçün nəzərdə tutulan sürətləndirilmiş icra moduludur. Layihə çərçivəsində gənc proqramçılar Üzeyir Hacıbəyov küç. 48, 3-cü mərtəbə ünvanında yerləşən “AppLab” ofisindən (Sahil parkının yaxınlığında) istifadə edib, pulsuz internet, ofis və treninq üçün nəzərdə tutulmuş məkandan və mühitdən, eyni zamanda məhsulları sınamaq üçün ən müasir cihazlardan yararlana bilirlər. “Bakcell”in, Qualcomm şirkətinin və “AppLab” proqramının digər partnyorlarının nümayəndələrindən ibarət olan xüsusi ekspertlər qrupu gənc proqramçıları yerli və beynəlxalq bazarların tələblərinə hədəflənmiş yeni məhsul və ya xidmətlərin pilot variantını tərtib etmək və həyata keçirmək üçün tələb olunan araşdırmalar və məsləhətlərlə təmin edirlər.



