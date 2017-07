Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri dinc insanların həlak olmasından narahatlıqlarını bildiriblər

Bakı. 7 iyul. REPORT.AZ/ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ünvanına Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrlərindən və İdarə Heyətinin üzvlərindən məktub daxil olub.

"Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Əziz cənab Prezident.

Son günlər cəbhə bölgəsində dinc insanların həlak olması ilə nəticələnən hadisə bir daha göstərdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dondurulmuş münaqişə deyil. Həmin hadisə zamanı Azərbaycanın dinc sakinlərinin həlak olmaları ilə əlaqədar Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi adından bizim dərin hüznlə başsağlığımızı qəbul edin.

Biz 1994-cü ildən əldə edilmiş atəşkəsin tez-tez pozulması ilə əlaqədar narahatlığımızı bildirməklə beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarına qoşulur və münaqişənin sülh yolu ilə nizama salınmasının vacibliyini vurğulayırıq. Bütün regionun təhlükəsizliyinə təhdid olan münaqişəni üçüncü tərəflərin qızışdırmaq cəhdlərinin yolverilməz olduğunu qeyd etməyi özümüzə borc bilirik.

Bütün diplomatik kanallardan, eləcə də ATƏT-in və Minsk qrupunun üzvlərinin imkanlarından istifadə etməklə, atəşkəsin bir daha pozulmasına yol verməməyə çağırır və bildiririk ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması və gələcək hücumların qarşısının alınması üçün beynəlxalq birliyin ciddi tədbirlər görməsinin vaxtı çatıb.

Bizi ciddi narahat edən odur ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə birdəfəlik həlli hələ də reallaşmayıb. Biz Azərbaycana münasibətdə beynəlxalq hüququn ciddi şəkildə pozulmasına baxmayaraq, Sizdən qəsdən törədilən və münaqişənin təhlükəli şəkildə genişlənməsi üçün bəhanə olaraq istifadə edilə bilən təxribatlarla bağlı təmkinli olmağı xahiş edirik.

Cənab Prezident, xahiş edirik, bizim ən dərin hörmətimizi və ehtiramımızı qəbul edin."

Məktubu Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, 1999-2007-ci illərdə Latviya Respublikasının Prezidenti Vayra Vike-Freyberqa, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, Misirin İsgəndəriyyə kitabxanasının direktoru İsmail Serageldin, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvləri - 2001-2002-ci illərdə Bosniya və Herseqovinanın sabiq Baş naziri Zlatko Laqumdziya, 1997-2002-ci illərdə Bolqarıstanın Prezidenti Peter Stoyanov, 1996-2000-ci illərdə Rumıniyanın Prezidenti Emil Konstantinesku, 2010-2015-ci illərdə Xorvatiyanın Prezidenti İvo Yosipoviç və 2004-2012-ci illərdə Serbiyanın Prezidenti Boris Tadiç yazıblar.



