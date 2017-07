Milli.Az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasında ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Sekuta deyib.

O bildirib ki bu yaxınlarda baş verən dəhşətli hadisə göstərdi ki, münaqişənin həlli üçün dinc, danışıqlar yolu ilə irəliləmək vacibdir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.