3 oğul anası olan müğənni gizlicə ərə getdi

Amerikalı müğənni Qven Stefani ilə musiqiçi Bleyk Şelton gizlicə evlənib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, cütlüyün toyu ailə ətrafında olub. Mərasim isə Stefaninin Los-Ancelesdəki evinin həyətində keçirilib.

Onun çox da tanınmayan dizaynerin hazırladığı süd rəngli gəlinliyi geyindiyi deyilir. Bleyk isə ənənəvi kovboy stilində geyinib. Qvenlə Bleykin ilin sonunda təntənəli məraismlə kilsədə nikaha girəcəkləri bildirilir.

Qeyd edək ki, Qven Stefaninin musiqiçi Qevin Rossdeyldən 3 oğlu var.

Milli.Az

