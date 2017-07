İsmayıllı rayonu Sumağallı kəndində yerləşən "Yaşıl məkan" istirahət mərkəzində faciəvi hadisə baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, yerli sakinlərin məlumatına görə, dincəlmək üçün istirahət mərkəzinə gələn turistlərdən 3-ü hovuzda çimərkən suya elektrik enerjisi keçib. Onlardan ikisi həyatını itirib, birini isə xilas etmək mümkün olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.