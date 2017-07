Aktyor Ben Afflek prodüser Lindsi Şukusla eşqə başlayıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 44 yaşlı aktyor Lindsi ilə Los-Ancelesdə birlikdə görüntülənib. Cütlüyün şəhər restoranlarından birində romantik yemək yedikləri deyilir.

Qeyd edək ki, Ben Afflek aktrisa Cennifer Qarnerin eks həyat yoldaşıdır. Cütlüyün 3 uşağı var.

Milli.Az

