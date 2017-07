Hollivud ulduzları Maykl Fassbender və Alisiya Vikander toya hazırlaşırlar.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə cütlüyün yaxın dostları deyib. Belə ki, 40 yaşlı Maykl 28 yaşlı Alisiyaya evlilik təklifi edərək razılıq alıb.

Onlar mərasimə ən yaxın dostlarını və ailə üzvlərini çağıracaqlar.

Qeyd edək ki, ikili "Okean işığı" filmində tanış olublar.

Milli.Az

