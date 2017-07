Adı bir müddət əvvəl müğənni Hadisə, Aslışah Alkoçlar və başqa məşhurlarla hallanan iş adamı Hakan Sabancının illər öncəki fotoları yayaılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, "Yaraşıqlı gənc" adlandırılan Hakanın keçmiş şəkillərini görənlər çox təəccübləniblər.

İzləyicilər "İndiki vəziyyətinə şükür et", "Qızlar səni illər öncəki kimi görsəydi, bəyənməzdi" kimi şərhlər yazıblar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.