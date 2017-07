Rusiya və ABŞ iyulun 9-u, Dəməşq vaxtı ilə saat 12:00-dan etibarən Suriyanın cənubunda atəşkəs rejiminə dair razılığa gəliblər.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov Hamburqda bəyan edib.

“Deraa və Əl-Kuneytra zonalarında yerli vaxtla saat 12:00-dan etibarən atəşkəs rejimi tətbiq ediləcək. ABŞ orada olan qruplaşmalar tərəfindən atəşkəs rejiminə əməl edilməsinin öhdəliyini öz üzərinə götürüb”, deyə S.Lavrov bildirib. (apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.