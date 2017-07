Paris prokurorluğu Fransa prezidenti Emmanuel Makron haqqında istintaqa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Le Figaro" Makronun 2016-cı ildə - hələ İqtisadiyyat naziri olduğu dönəmdə ABŞ-ın Las-Veqas şəhərində keçirilən və bütün xərclərin nazirlik tərəfindən qarşılandığı tədbirin təşkilatçılığını tender keçirmədən bir şirkətə verməsi barədə məlumat yayıb.

Emmanuel Makron hələlik mövzu ilə bağlı fikir bildirməkdən yayınır.

