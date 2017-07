Ermənilər bu dəfə məşhur meyxanamızı oğurladılar - VİDEO

Ermənilər bu dəfə məşhur meyxanamızı oğurladılar.

Milli.Az bildirir ki, məhşur meyxanaçı Ağamirzə Məmmədovun müəllifi olduğu meyxanamızı ifa edən ermənilər onu İrəvan küçələrinin birində lentə alınan və avtomobil karvanından bəhs edən videonun arxa fon mahnısı kimi yerləşdiriblər.

Videonun üzərinə erməni meyxanası sözləri yazılıb. Meyxananın müəllifi olan Ağamirzə Məmmədov məsələ ilə bağlı danışıb.

Ermənilər Azərbaycana aid sözləri meyxanadan çıxarıb və ümumi Qafqaz kəlməsi ilə əvəzləyibblər.

Ağamirzə Məmmədov müəllifi olduğu meyxananı oğurlayan erməniyə birbağa çağırış da edib. /xezerxeber.az

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.