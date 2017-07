"İçerde" serialında Mələk obrazını canlandıran Bensu Soral sevgilisi Hakan Başla Amerikada dincəlir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa sosial şəbəkədə kürək dekolteli libasda çəkdirdiyi fotosunu paylaşıb.

Bensunun bu fotosu 15 dəqiqədə 25 mindən çox "like" toplayıb. Eyni zamanda, şəklə xeyli sayda şərh yazılıb.

