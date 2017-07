"Əməkdaşlığa hazırıq" - Qətərdən digər ərəb ölkələrinə MESAJ

Qətər Xarici işlər nazirliyi ölkəyə embarqo tətbiq edən Misir, BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı və Bəhreynin son bəyanatına münasibət bildirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ölkə haqqında səsləndirilən fikirlərin təkzib olunduğu bəyanatda Qətərin əməkdaşlığa hazır olduğu qeyd olunub:

"Başqa ölkələrin işlərinə qarışmaq, terroru maliyyələşdirmək - haqqımızda səsləndirilən bu fikirlər tamamilə əsassızdır. Bunlar dövlətlərarası münasibətlərə zidd hərəkətlərdir.

Qətərin terrora qarşı münasibəti qətidir. Doha həmişə terrorun qarşısında olub və olacaq. Beynəlxalq sazişlərə sadiqik.

Suverenliyimizi təhlükə altına atan açıqlamalar olmadığı müddətcə iddiaları araşdırmaq və müzakirə etmək üçün əməkdaşlığa hazırıq".

