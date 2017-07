ABŞ-ın Florida ştatında "Sessna-152" təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə zamanı təyyarə gölə düşüb.

Qəzadan sonra təyyarədən xilas olmağa çalışan pilot isə alliqatorun hücumuna məruz qalıb. Vəhşi heyvan pilotu parçalayıb.

Hadisə yerindən çəkilmiş görüntüləri təqdim edirik:

