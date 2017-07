Hamburqda etiraz dalğası böyüyür: 200-ə yaxın polis yaralanıb

Xəbər verdiyimiz kimi, Almaniyanın Hamburq şəhərində G-20 sammiti keçirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, zirvə ərəfəsində Hamburqda başlayan etirazlar daha da geniş vüsət alıb. Belə ki, küçələrdə nümayiş keçirən "sağ" tərəfdarlarının, o cümlədən ətraf mühit mühafizəçilərinin sayı artır. Etirazçılar maşınları yandırır, ətrafdakı mağazalara ziyan vururlar.

Hamburq polisi digər bölgələrdən yardım istəyib.

Qeyd edək ki, son məlumatlara əsasən, Hamburqda iğtişaşlar zamanı yaralanan polislərin sayı 200-ə çatıb.

