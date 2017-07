ABŞ-ın dövlət katibi Reks Tillerson bu gün Almaniyanın Hamburq şəhərində keçirilən G-20 zirvəsi çərçivəsində baş tutan Tramp-Putin görüşünə dair açıqlamalar verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Tillerson iki lider arasında pozitiv münasibət yarandığını bildirib:

"Danışıqlar çox konstruktiv oldu. Liderlər qısa zaman kəsiyi ərzində bir-birləri ilə dil tapdılar. Trampla Putin arasında pozitiv münasibətlər yaranıb".

