Dünyanın ən bahalı ŞOKOLADLARI - FOTOLAR

Şirniyyat sevənlərin vaz keçə bilmədiyi təamların ən öndə olanı, heç şübhəsiz ki, şokoladdır.

Publika.az xəbər verir ki, 7 iyul dünyada Şokoldasevərlər günü kimi qeyd olunur.

Bu münasibətlə dünyanın ən bahalı şokoladlarını təqdim edirik:

1. ”Le Chocolat Box” – 1 kiloqramı 3 milyon dollar

2. “Frozen Haute Chocolate” -1 kiloqramı 50 000 dollar

3. "Bəzəkli qızıl yumurta" -1 kiloqramı 22107 dollar

4. “Knipşildt” şokoladı – 1 ədədi 250 dollar

5. “Vispa” qızıl paketli– 1 ədədi 1628 dolar

6.” Kakao Qurme Royal” kolleksiyası- 1 qutusu 1250 dollar

7. “Noka Vintaj” kolleksiyası- 1 kiloqramı 1800 dollar

8. “Delafi” – 1 kiloqramı 1000 dollar

9. “Riçard” –1 kiloqramı 240 dollar

10. “Pierre Markolini”– 1 kiloqramı 205 dollar

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.