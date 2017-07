Türkiyənin Qaziantep şəhərində yaşayış binasında partlayış baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, partlayış zamanı 7 nəfər yaralanıb. Partlayışın binanın daxilindəki motosikldən qaynaqlandığı ehtimal olunur.

Faktla bağlı araşdırılma aparılır.

