İtaliyanın Neapol şəhərində yaşayış evi uçub.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb, 5-i itkin düşmüş hesab olunur.

Dörd mərtəbəli binanın 3 və 4-cü mərtəbələrinin uçmasının səbəbi hələ ki, məlum deyil. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

