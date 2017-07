Bakı. 8 iyul. REPORT.AZ/ Türkiyədə motosikletin partlaması nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb.

"Report" "CNN Türk" telekanalına istinadən xəbər verir ki, partlayış iyulun 7-si yerli vaxtla saat təqribən 22:30-da beşmərtəbəli binanın yaxınlığında baş verib.

Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər və polis əməkdaşları cəlb olunub. Bina sakinləri təxliyyə edilib.



