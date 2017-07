Məşhur rus fotoqraf Sergey Prokudin-Qorski 1909-1912-ci illərdə Çar Rusiysını dolşaraq fotoçəkilişlər aparmışdı.

Milli.Az fotoqrafın Səmərqənddə çəkdiyi fotoları təqdim edir

