Salvadorun paytaxtı San-Salvadorda maliyyə nazirliyinin binasında yanğın baş verib.

APA-nın “Kommersant”-a istinadən verdiyi xəbərə görə, hadisə nəticəsində azı 3 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 7-nin vəziyyəti ağır kimi qiymətləndirilir.

Yanğın zamanı xilasedicilər tərəfindən 50-dək nazirlik əməkdaşı təxliyə olunub. İlkin versiyaya əsasən, yanğına binanın soyutma sistemində yaranan qısaqapanma olub. Hazırda yanğının söndürüldüyü bildirilir.

