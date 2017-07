Bakı. 8 iyul. REPORT.AZ/ Bakının Sabunçu rayonunda piyadanı maşın vurub.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Soltanov Əli Nəzər oğlu Maştağa qəsəbəsində yolu keçərkən baş verib.

Nəticədə o, xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Sürücünün izahatı alınıb, avtomobil isə cərimə meydançasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı Sabunçu Rayon Poils İdarəsində araşdırma aparılır.



