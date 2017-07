Bakı. 8 iyul. REPORT.AZ/ Bu gün gecə saatlarında küləkli hava şəraitində dənizdə batmaq təhlükəsi ilə üzləşmiş şəxs xilas edilib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonunun Pirşağı qəsəbəsində yerləşən nəzarətsiz çimərliklərdən birində baş verib.

Təqribən 35 yaşında olan Emin adlı şəxs 3 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib. Həkimlərin səyi nəticəsində onun həyatını xilas etmək mümkün olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.