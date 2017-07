ABŞ-ın Cənubi Karolina ştatında yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə polisə istinadən "Associated Press" məlumat yayıb.

Hadisə iyulun 7-də günorta saatlarında baş verib.

Təyyarədə 2 nəfər olub, onlar zədə alıb, lakin həyatları üçün heç bir təhlükə yoxdur.

Qəza yerinə fövqəladə xidmət əməkdaşları cəlb olunub.

