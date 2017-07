ABŞ-ın Arizona ştatında 112 illik temperatur rekordu vurulub.

APA-nın “AP” agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, ştatın paytaxtı Finiks şəhərində havanın temperaturu müsbət 47,2 dərəcəyədək yüksəlib.

ABŞ-ın Milli Meteorologiya xidməti faktı təsdiqləyərək bildirib ki, əvvəlki temperatur rekordu 1905-ci ildə qeydə alınıb (+ 46,1 dərəcə)

