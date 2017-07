Bakı. 8 iyul. REPORT.AZ/ İspaniyanın "Mad Cool" musiqi festivalında 28 metrlik yüksəklikdən yıxılan akrobat ölüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə şou təşkilatçıları məlumat veriblər.

İnsident Amerikanın "Green Day" rok qrupunun çıxışı öncəsi baş verib. Akrobat hadisə yerində keçinib.



