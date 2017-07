Dünya mövqeyini dəyişir, amma bu, yetərli deyil - Ermənistan yenə də təxribat törədəcək

"Dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar, xüsusən də ATƏT-in Minsk qrupu, onun həmsədrləri işğalçı Ermənistan ordusunun Azərbaycanın Alıxanlı kəndində mülki vətəndaşlarını qətlə yetirməsi hadisəsini bir həyəcan siqnalı kimi qəbul etməlidirlər ki, problemin həlli bundan sonra sürətləndirilsin. Bu münaqişə dondurulmuş hesab edilə bilməz. Status-kvo mütləq dəyişməlidir. Minsk qrupu həmsədrlərinin sonuncu bəyanatında da danışıqlara tezliklə başlanması fikri və erməni tərəfinin təxribat törətməsi irəli sürülür. Düşünürəm ki, bunun ardınca real addımlar gəlməlidir. Ermənistana sanksiyalardan tutmuş digər ən müxtəlif təzyiq vasitələri tətbiq edilməlidir ki, işğala son qoyulsun. Əks təqdirdə, mülki insanlar bundan sonra da erməni faşist dəstəsinin hədəfinə çevrilə bilər. Fikrimcə, bundan sonrakı mərhələ yeni keyfiyyət yaratmalı və bu da problemin tezliklə həllinə gətirib çıxarmalıdır".

Bu barədə Milli.Az-a açıqlamasında Milli Məclisin üzvü, "Yeni Azərbaycan" qəzetinin baş redaktoru, politoloq Hikmət Babaoğlu Ermənistan hərbçilərinin Azərbaycanın Füzuli rayonu Alıxanlı kəndində mülki vətəndaşları qətlə yetirməsindən sonra beynəlxalq ictimaiyyətin məsələ ilə bağlı sərgilədiyi mövqeni şərh edərkən bildirib.

Millət vəkilinin sözlərinə görə, Ermənistan hərbçiləri tərəfindən təmas xəttində Azərbaycanın Alıxanlı kəndində azyaşlı uşağa və onun nənəsinə qarşı törədilən cinayət erməni faşizminin, erməni qəddarlığının növbəti nümunəsidir: "Bu hadisə, əlbəttə ki, hər bir azərbaycanlının qəlbini sızıldadır, ürəyini ağrıdır. Bu ağırını, eyni zamanda, bütün insanlıq, bəşəriyyət hiss etməlidir. 21-ci əsrdə dinc əhalini belə qəddarcasına qətlə yetirmək bir ordunun deyil, quldur dəstəsinin, terror təşkilatlarının işidir. Ermənistanın işğalçı ordusu elə əvvəldən olduğu kimi yenə də terrorçu kimi çıxış etdi".

Politoloq hesab edir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin, Azərbaycanın dostlarının, beynəlxalq təşkilatların bu məsələyə münasibəti əvvəlki illərdəkinə nisbətən fərqli oldu: "Burada Azərbaycanın artan beynəlxalq nüfuzu və ötən illərdə erməni həqiqətlərini dünyaya çatdıra bilməsi mühüm rol oynadı. Bu gün ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən fərqli olaraq Azərbaycan informasiya mübadiləsində həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasını öz lehinə dəyişə bilib. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan diplomatiyası və müvafiq icra orqanları bu istiqamətdə böyük işlər görüb. Amma ən böyük iş, şübhəsiz ki, Azərbaycan prezidenti, Ali Baş Komandanın ötən illər ərzində dünya ictimaiyyəti ilə, beynəlxalq təşkilatların və çoxsaylı dövlətlərin rəhbərləri ilə apardığı işin nəticəsidir ki, Azərbaycan bu faciəyə münasibətdə meydanda tək qalmadı. Dünyanın bir çox ölkələrinin - Fransanın, Almaniyanın, İngiltərənin, ABŞ-ın parlamentariləri öz səslərini yüksəltdilər, bu hadisəni və onu törədənləri qınadılar. Eyni zamanda, ayrı-ayrı ölkələrin xarici işlər nazirlərinin qınaq dolu bəyanatlarının şahidi olduq. Azərbaycan operativ addım ataraq hadisədən dərhal sonra xarici ölkələrin Azərbaycanda akkreditasiya olunmuş səfirlərinin və xarici media nümayəndələrinin Alıxanlı kəndinə səfərini təşkil etməklə onlara göstərə və beynəlxalq aləmə sübut edə bildi ki, həmin kənddə Azərbaycanın heç bir atəş nöqtəsi, hərbi məntəqə yoxdur. Ermənistanın işğalçı ordusunun nümayəndələri mülki vətəndaşları bilərəkdən, qəsdən qətlə yetiriblər. Çünki hadisədən dərhal sonra erməni təbliğat maşını Ermənistan ordusunun həmin nöqtədən guya atəşə məruz qaldığını iddia edirdi. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspşikin həmin kəndə getməsi və orda heç bir atəş nöqtəsinin olmamasını təsbit etməsi isə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin öz bəyanatını dəyişməsinə səbəb oldu".

H.Babaoğlunun fikrimcə, bu, Azərbaycanın bütün intellektual, informasiya, hərbi-siyasi resurslarının Azərbaycanın milli maraqlarının müdafiəsinə səfərbər edilməsi nəticəsində mümkün oldu: "Bu gün Azərbaycan diplomatiyası hücumdadır, siyasi iradəsi qətiyyətlidir, öz mövqeyini əsaslandırılmış şəkildə dünya ictimaiyyətinə, siyasi mərkəzlərə, müxtəlif dövlətlərə çatdırıb. Həmin dövlətlərin əksəriyyətinin Azərbaycanla çox yaxşı tərəfdaşlıq münasibətləri var. Bu gün dünya siyasətini müəyyənləşdirən "böyük beşlik"dəki hər bir dövlətin Azərbaycanla yaxşı münasibətləri var. Bunun nəticəsidir ki, nəhayət, onlar bu məsələdə həqiqəti, ədaləti müdafiə edən fikirlər səsləndirdilər.

Amma bunlar məsələnin, sadəcə, bir tərəfidir. Nə qədər ki, problem tam həll olunmayıb, nə qədər ki, Azərbaycanın torpaqları işğal altındadır, nə qədər ki, Ermənistanın işğalçı ordusu Azərbaycan ərazisindədir, bundan sonra da bu cür çoxsaylı təxribatlar törədə, dinc vətəndaşlarımızı qətlə yetirə bilər".

İlkin İzzət

Milli.Az

