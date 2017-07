Gürcüstanın Oni şəhəri yaxınlığında yerli vaxtla saat 01:04-də 3,5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

APA-nın “Kavkazskiy uzel” saytına istinadən verdiyi xəbərə görə, yeraltı təkanların episentri Kutaisi şəhərindən 68 km şimal-şərqdə, ocağı 5 km dərinlikdə yerləşib.

Dağıntı və zərərçəkənlər barədə məlumat daxil olmayıb.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

