LG G Pad IV 8.0 təqdim olundu

"LG Electronics" şirkəti öz ölkəsində "LG G Pad IV 8.0 FHD LTE" adlı yeni planşetini təqdim edib.

Milli.Az ICTnews-a istinadən bildirir ki, şirkət planşetin incə və yüngül olmasını xüsusilə qeyd edib. Qurğunun fiziki ölçüləri 216,2x127x6,9 mm, çəkisi isə 209 qramdır. Planşet "WXGA" (1920x1200 piksel) təsvir ölçülü 8 düymlük ekran, 5 meqapiksellik iki kamera, 8 nüvəli "Qualcomm Snapdragon 435" prosessoru, 2 QB əməli yaddaş və 32 QB-lıq daxili fləş yaddaşla təchiz edilib. Akkumulyator batareyasının tutumu 3000 milliamper/saatdır.

"4G LTE", "Wi-Fi" (802.11 ac), "Bluetooth 4.2" və "GPS" dəstəklənir. Cihaz "Android 7.0 Nougat" əməliyyat sisteminin idarəetməsi altında işləyir. Bu gündən satışa çıxarılan "LG G Pad IV 8.0 FHD LTE" planşetinin qiyməti təxminən 306 ABŞ dollarıdır.

