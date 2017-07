“Foxconn” Hindistana 5 milyard dollar investisiya qoyacaq

"Foxconn" şirkəti Hindistanda biznesin inkişafına 5 milyard dollara yaxın investisiya yatırmaq niyyətindədir.

Milli.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, şirkət bu ölkəni Çindən sonra ikinci istehsal mərkəzi etmək fikrindədir.

"Foxconn" şirkətinin Hindistan bazarına investisiyaları artırmasına əsas səbəblərdən biri yerli hökumət tərəfindən ölkə daxilində məhsul istehsalını sahmana salacaq mobil cihazlar və aksesuarların istehsalında vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsidir.

Bundan başqa, ötən həftənin şənbə günü hökumət ölkəyə mobil telefonların, həmçinin onların hissələri və aksesuarlarına gətirilməsinə əlavə 10 faizlik gömrük rüsumunun tətbiqini həyata keçirib. Bura enerji doldurucu cihazlar, qarniturlar, akkumulyatorlar və sairə əşyalar da daxildir.

"Foxconn"un sərmayə yatıracağı əsas istiqamət displeylərin istehsalıdır. Bu sahəyə 3 milyard dollar xərclənəcək. Bu vəsaitlərin investisiya edilməsi prosesinə gələn ildən başlanacaq.

Milli.Az

