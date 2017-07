ABŞ-da yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə iyulun 7-də baş verib.

Təyyarədə olan iki nəfər xəsarət alsa da, onların həyatları üçün heç bir təhlükə yoxdur.

Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

Milli.Az

