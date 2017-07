"İnqilabi" prosessor nüvəsi yaradılır

"Intel" şirkəti tamamilə yeni prosessor nüvəsinin hazırlanması ilə məşğuldur və bu, 4-5 il sonra "Core" mikro arxitekturasını əvəz edə bilər.

Milli.Az ICTnews-a istinadən bildirir ki, sözügedən şirkətin saytında yerləşdirilmiş vakansiyada deyilir ki, "Intel" şirkəti yüksək məhsuldarlıqlı növbəti nəsil "inqilabi" nüvə hazırlayan mühəndis axtarır. İdeyalarınızın ağ lövhədən milyardlarla mikrosxem üzərinə köçürülməsini istəyirsinizsə, bizim komandaya qoşulun" - vakansiyanın təsvirində belə qeyd edilib.

Şirkətin məlumatına görə, yeni komandanın vəzifəsi növbəti onillikdə hesablamaları təmin edən inqilabi mikroprosessor nüvəsi yaratmaqdır".

