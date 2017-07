Salvador Maliyyə Nazirliyinin binasında yanğın hadisəsi baş verib, nəticədə 2 nəfər ölüb, 15 nəfər isə yaralanıb.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki, bu barədə "Salvador" xəbər portalı məlumat yayıb.

İlkin ehtimala görə, yanğına havanın kondisiyalaşdırma sistemində baş verən qısaqapanma səbəb olub.

Yaralılar müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri ilə xəstəxanaya

