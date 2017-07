Bakıda gənc qız özünə xəsarət yetirib.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, hadisə paytaxtın Nəsimi rayonunda qeydə alınıb.

1995-ci il təvəllüdlü A.Mustafayeva sol qolunu şüşə ilə bir neçə yerdən kəsib. Onun bu əməlinin səbəbi məlum deyil. Çoxlu qan itirən gənc qız yaxınları tərəfindən xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

