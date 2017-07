"Fənərbaxça" futbol klubu yeni sezon üçün formalarını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni sezonda çempionluğa iddialı olan klubun yeni forması tamamilə sarı rəngli olması ilə seçilib.

Həmin formaları təqdim edirik:

Sərdar Məmmədov / Metbuat

