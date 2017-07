İtaliyada yaşayış binası çöküb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Napoli şəhəri yaxınlığında yerləşən Torre Annunziatadakı faciədə iki ailənin dağıntılar altında qaldığı bildirilir. Dağıntılar altında qalanlar arasında 2 uşaq da var. Baş verən faciə ilə əlaqədar yaxınlıqdan keçən qatar səfərləri təxirə salınıb.

Hadisə yerində xilasedicilər işləyir.

Aytən Novruzova / Metbuat.az



