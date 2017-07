Vəfat edən repçinin sevgilisinə yazdığı məktub - 100 min dollar...

1996-ci ildə vəfat edən Amerikalı tanınmış repçi Tupak Şakurun ölmündən əvvəl keçmiş sevgilisi Maddonaya yazdığı məktub tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məktubda repçi Maddonadan nə üçün ayrıldığını yazıb:

“Sən ağ dərili idin. Mən isə zənci. Ona görə bizim münasibətimiz alınmayacaqdı. Bu münasibət mənim kariyerama zərbə vururdu. Məni bağışla!”.

Qeyd edək ki, tapılan məktub 100 min dollara satışa çıxarılıb.

Dilarə Zamanova / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.