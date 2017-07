London polisi "Masterpiec" əntiq mallar yarmarkasından oğurlanan, dəyəri 3 milyon funt sterlinq olan bəzək zinət əşyası ilə bağlı araşdırmanı davam etdirir.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, zinət əşyası yarmarkanın İsveçrə zərgərlik stendindən oğurlanıb.

Polis bir nəfər də olsun şahid tapa bilməyib. Məlumata görə, yarmarkada gecə-gündüz mühafizə və video müşahidə sistemi fəaliyyət göstərir.

Qeyd edək ki, bu il həmin yarmarkanı 44 min nəfər ziyarət edib.

Milli.Az

