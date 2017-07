Özü məhv olan “Orwl” kompüterinin satışa çıxarılma tarixi məlum olub

“Orwl” şirkəti fiziki müdaxilədən qorunmuş kompüterini təqdim etməyə hazırlaşır. Avqustda satışa çıxarılacaq “Orwl” kompüterinin qiyməti 1699 dollardan başlayacaq.



“ICTnews” Elektron Xəbər Xidməti “rambler.ru” resursuna istinadən yazır ki, “Orwl” kompüterini yalnız “NFC” nişan və “Bluetooth” modula malik elektron açarın köməyi ilə işə salmaq olar. Həm də açar “Orwl” kompüterinə yaxın yerləşməlidir, çünki açar kompüterdən uzaq məsafədə olduğu halda cihaz bloka düşür və parol tələb edir.



“Orwl” kompüterinin yerini dəyişməyə cəhd etdikdə o sönür və “SSD” daşıyıcısındakı bütün məlumatlar RSA-4096 standartı üzrə şifrlənir. “Orwl” kompüterinin plastik korpusuna müdaxilə cəhdi zamanı diskdəki bütün məlumatları silən protokol işə düşür. Bu, məlumatların tam toxunulmazlığına zəmanət verir.



“Orwl” kompüterinin standart modeli 1,2 QHs-dək takt tezlikli “Skylake Core-M7” prosessoru, “Intel HD Graphics 515” videokartı, 8 QB əməli yaddaş və 480 QB-dək “SSD” daşıyıcısı ilə təchiz edilib. Kompüterə “Windows”, “Linux”, “Ubuntu” və “Qubes OS” əməliyyat sistemlərini quraşdırmaq mümkündür.



Emil Hüseynov







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.