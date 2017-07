MÜTLƏQ OXUYUN: Kosmosda kartof yetişdirildi - YENİLİK

"Beynəlxalq Kartof Mərkəzi" "Marsda kartoflar" adlı layihəyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu layihənin məqsədi Mars və digər planetlərdə həyat üçün normal şəraitin olub-olmadığını yoxlamaqdır.

Ötən ilin fevral ayından başlayan layihə uğurla davam edir. Araşdırmaçılar kartofun torpağa basdırılmasından bir müddət sonra inkişaf edərək çoxaldığını açıqlayıb. Onlar yaxın gələcəkdə bu qidanın həm dünyada, həm də Kosmosda ən dəyərli qida olacağını bildirib.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

