Sizin qızınızı güllələsəydilər, nə edərdiniz? - Xarici siyasətçilərə MƏKTUB

Jurnalist Ekspert Mərkəzinin sədri, tanınmış jurnalist Ceyhun Musaoğlu iyulun 4-ü Füzuli rayonunun Alıxanlı kəndində 2 yaşlı Zəhra Quliyeva və onun nənəsi Sahibə Quliyevanın ermənilər tərəfindən qətlə yetirilməsindən təsirlənərək, Albaniya Andorra, Avstriya, Belçika, Bosniya və Herseqovina, Bolqarıstan, Xorvatiya, Kipr Çexiya Respublikası, Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Fransa, Gürcüstan, Almaniya, Yunanıstan, Macarıstan, İslandiya, İrlandiya, Birləşmiş Krallıq ölkələrini Avropa Şurası Parlament Assambleyasında təmsil edən parlamentarilərə ingiliscə “Sizin qızınızı güllələsəydilər, nə edərdiniz?” mövzusunda məktub ünvanlayıb.

JEM sədri bəyan edib ki, bu məktuba cavab verilməyənə qədər parlamentariləri hər gün narahat edəcək.

Metbuat.az sözügedən məktubun mətnini təqdim edir:

“Dear foreign politician!

Imagine, your daughter and your mother are shot and killed in the yard. How would you deal with that murderer in this case? Give them hand, smile, and say, "Let's be friends".

Perhaps you read these questions and think that the writer is abnormal. Completely agree. Of course, thinking about the existence of person shaking hands with murderer of his child is abnormal.

Then why do you call us to reconcile with Armenian invaders who have been killing peaceful Azerbaijanis in their houses over 25 years? Why do not you call the two-year-old Zakhra and his grandmother`s murderer as an executioner? Zahra is not your child, that`s why?

We demand you, either do not interfere in our internal affairs, we will release our occupied territories by ourselves or please demand from our enemy leave the territories of Azerbaijan which is internationally recognised as an our territory and the war be over! Otherwise, you will never achieve peace in the region, and your economic projects will always be in danger.

Chairman of JEC Jeyhun Musaoglu”.

Tərcüməsi:

“Hörmətli xarici siyasətçi!

Təsəvvür edin, Sizin qızınız ananızla həyətdə oynadıqları yerdə onları güllələyib öldürürlər. Siz bu faciənin qarşılığında həmin cinayətkarla necə rəftar edərdiniz? Ona əlinizi uzadar, gülümsəyər və "gəl dost olaq" deyərdiniz?

Yəqin bu sualları oxuyub yazanı anormal adam hesab edirsiz. Tam razıyam. Balasını öldürənə sülh əli uzadan adamın varlığı haqqında düşünən əlbəttə normal insan deyil.

Bəs onda niyə 25 ildir dinc azərbaycanlıları evində öldürən erməni işğalçıları ilə bizi barışdırmağa, qardaşlıq etməyə çağırırsınız? Niyə 2 yaşlı Zəhranı və onun nənəsini öldürən ermənini "sən cəlladsan" deyib, yerində otuzdurmursunuz? Zəhra Sizin balanız deyil, ona görə?

Biz Sizdən tələb edirik, ya daxili işimizə qarışmayın, biz özümüz düşməni torpaqlarımızdan çıxaraq, ya da işğalçı ermənidən tələb edin, bütün beynəlxalq qanunlara görə Azərbaycanın olan torpaqlardan çıxsınlar və müharibə də dayansın! Əks təqdirdə Siz regionda heç vaxt sülhə nail olmayacaqsınız və iqtisadi layihələriniz daim təhlükə altında qalacaq”.