Atatürk hava limanında bomba həyəcanı yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hava limanındakı şübhəli çanta və sahibi bilinməyən motosiklet həyəcana səbəb olub. Sərnişinləri hadisə yerindən uzaqlaşdıran polis axtarış nəticəsində bomba aşkar etməyib. Motosiklet isə cərimə meydançasına aparılıb.

Aytən Novruzova / Metbuat.az



