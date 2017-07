Türkiyəli müğənni-bəstəkar Musatafa Ceceli də üç gün öncə Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində ermənilər tərəfindən öldürülən 18 aylıq Zəhraya biganə qalmayıb.

Milli.Az məşhur sənətçinin erməni silahlılarının əməlinə qarşı həmin paylaşımını təqdim edir:

Qeyd edək ki, bundan əvvəl müğənni Hadisə, Mahsun Kırmızıgül və Hülya Avşar da Zəhra ilə bağlı paylaşım etmişdi.

Təhməz Təkin

Milli.Az

