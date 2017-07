Polis bölməsinə gələn qadın "Ərimi öldürdüm" dedi: inanmadılar, evə girəndə...

Tokioda qəribə qətl hadisəsi baş verib.

Milli.Az Haberler-ə istinadən xəbər verir ki, üç dəfə polis bölməsinə gedərək ərini öldürdüyünü deyən qadına inanmayan səlahiyyətlilər onu geri qaytarıblar.

İki gün sonra xroniki xəstəliyi səbəbi ilə getdiyi xəstəxanada da həkimlərə bu haqda məlumat verən qadın həkimlərin polisi xəbərdar etməsindən sonra istintaq qrupunun evdə apardıqları araşdırma zamanı 70 yaşlı ərini ölü olaraq tapıb.

15 iyunda həbs olunan 53 yaşlı qadın ərini döyərək öldürdüyünü etiraf edib.

